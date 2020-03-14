تسييري طبرق يقرر إغلاق المقاهي والمطاعم كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا

طبرق-العنوان

قرر المجلس التسييري لبلدية طبرق إغلاق جميع المقاهي الخاصة بـ (الشيشة) والمطاعم الشعبية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

كما حذر رئيس المجلس فرج بوالخطابية من دخول المهاجرين الحاملين للأمراض عبر تجار البشر واندماج المهاجرين داخل المجتمع الليبي دون أي رقابة.

وطالب بوالخطابية من كافة البلديات المجاورة بمنع الهجرة غير الشرعية ومراقبة دخولها، مطالبا جهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية إغلاق المطاعم والمقاهي الشعبية.

وضمن تعليماته العاجلة شدد بوالخطابية على محلات بيع اللحوم بعدم عرضها خارج المحلات، مشيرا إلى أنه سيتم مصادرة اللحوم في حال عدم اتباع التحذيرات.

وطالب بوالخطابية باجتماع عاجل اليوم السبت مع مدير الأمن والدعم المركزي والحرس البلدي ومركز طبرق الطبي وإدارة الصحة وصحة المجتمع وشركة خدمات النظافة العامة وشركة النقل الثقيل.