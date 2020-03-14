بركان الغضب: الجيش قصف مدرسة بسوق الجمعة

أعلنت عملية بركان الغضب أن قوات الجيش قامت الجمعة بقصف مدرسة ببلدية سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش قامت بقصف مدرسة خليفة الحجاجي ببلدية سوق الجمعة بصواريخ غراد.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق تعاملت مع محاولة تقدم للجيش الليبي في محور الرملة.

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، الجمعة، تابع قنونو: “استطاعت قواتنا التعامل مع الهجوم، فردت على مصادر النيران ودمرت 4 آليات مسلحة وقتلت ما لا يقل عن 15 شخصا.

وأضاف قنونو، أن قوات الوفاق ألقت القبض على أحد أفراد الجيش الليبي في محور الرملة، حيث اعترف بوصول 35 آلية مسلحة من مرزق خلال الأيام الماضية دعما لقوات الجيش الليبي في طرابلس.