التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا “ستيفاني القاق”، التي أكدت دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المسؤولة البريطانية أطلعت وزير الداخلية على آخر الجهود المبذولة من قبل الحكومة البريطانية بخصوص إحلال السلام في ليبيا، مؤكدة عزم المملكة المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا.