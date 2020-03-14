دبرز: سقطات غسان سلامة المنحازة وضعفه وتبعيته افشلت مهمته

ليبيا – قال عضو محلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز ان تعيين ستيفاني وليامز كرئيس للبعثة الأممية في ليبيا ولو كان مؤقتا نراه لكن لا يخلو من الكثير من الإيجابيات.

دبرز وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس أضاف أن ستيفانى على دراية تامة بدقائق الامور وتفاصيلها فى الملف الليبى ومن هنا يمكنها اختصار الكثير ان هى صدقت نواياها واشتغلت بنزاهة وحيادية.

وأكدت دبرز ان سقطات غسان سلامة المنحازة وضعفه وتبعيته افشلت مهمته ونتج عن ذلك الفشل الذريع فى خلق بوادر سلام ومصالحة وتسوية وهذه تجارب مجانيه لستيفانىوفريقها لتجنب اخطاء سلفها وفق تعبيره .

وأوضح دبرز ان هناك اطراف اقليمية ودولية سيتقلص دورها ولن تفرض اجندتها على ستيفانى لأسباب عديدة لعل ابرزها جنستها.

عضو مجلس الدولة أشار الى ان من اهم الأمور التي قد تحدث ان خلصت النوايا هي الاستفتاء على الدستور الذى سيحصن البلد وينهى العبث والتمرد ويأذن بميلاد دولة المؤسسات والقانون والدولة المدنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية