بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا.. عماري: نبحث سبل سير التعليم عبر الوسائل الإلكترونية والإعلامية

ليبيا – أعلن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها الأساسية والثانوية والجامعية ،والذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة وتعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار.

عماري طمأن خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام لوزارة التعليم الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا، داعياً أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

كما أكد بأن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض و مؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها، مشدداً على مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة. وزير التعليم دعا كل مؤسسات الدولة للالتزام بما يصدر عن الحكومة من توجيهات والعمل على طمأنة المواطنين ونشر الوعي بينهم.

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