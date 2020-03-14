“رقابة الأغذية” تُصادر خضروات فاسدة في سوق القطرون

أجرى فريق يتبع مركز الرقابة على الأغذية بمكتب القطرون وبالتعاون مع أعضاء من مركز الحرس البلدي بالمنطقة، أجرى جولة ميدانية تفتيشية لسوق الخضار والفواكه بالمدينة.

واتخذ الفريق جملة من الإجراءات خلال الجولة بينها مصادرة شحنات من الخضراوات والفواكه لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بسبب تعفنها وفسادها، كما قدّم طلبات استدعاء للأشخاص المتورطين في بعض المخالفات.

وقدّم فريق الرقابة بعض التوصيات أولها التنبيه على ضرورة عرض الخضار للبيع بالطرق الصحيحة والسليمة، والتأكيد والتنبيه على صلاحية الشهادات الصحية لكافة العاملين بالسوق وبالأخص العمالة الوافدة.

كما أوصى فريق التفتيش تجار السوق بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وأماكن تخزين الخضار، وأكد على ضرورة الفرز والتخلص الفوري من الخضراوات والفواكه الفاسدة.

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