ما هي فرص أميركا لكبح التدخل الروسي في ليبيا؟

نشرت صحيفة daily signal the تحليلا حول فرصة أمريكا لكبح التدخل الروسي على نحو كبير في الصراع الدائر في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل موسكو الأخير في ليبيا يُذكّر العالم بما يمكن أن يحدث عندما ترفض واشنطن قيادة الجهود الدبلوماسية لحل صراع يُمثّل ملفاً مهماً للمصالح القومية الأمريكية.

وبحسب التحليل، فإن الجهة المسؤولة عن تمويل مجموعة “فاغنر” هي ذاتها التي دعمت المحاولات الروسية للتأثير على الانتخابات الأمريكية، وتعمل بأوامر مُباشرة من الكرملين.

وتقول الصحيفة إن قوات “فاغنر” تنشط في العديد من الدُول بينها سوريا، كما تزعم أن الحكومة الروسية تُزوّدها بأسلحة ومعدات متطورة وتمنح مُقاتليها إمكانية الوصول إلى المنشآت العسكرية الروسية.

وبعد جولات طويلة من محاولات التهدئة في ليبيا التي لم تنتهِ بأي حل حقيقي على الأرض، رأت daily signal the في تحليلها أن الولايات المتحدة، بنفوذها الدبلوماسي القوي هي الدولة التي لديها أفضل فرصة – وربما الوحيدة – للتأثير على المتقاتلين نحو تسوية تفاوضية.

كما أضافت أنها الدولة الأفضل لتولي مهمة إقناع القوى الأجنبية بوقف أنشطتها داخل ليبيا، مُبيّنة أن بقاء واشنطن في دور المُتفرج سيزيد من تعقيدات الملف الليبي وتبعاته.

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