الحبري: لا أمانع حضور اجتماعات المسار الاقتصادي والبعثة الأممية تتواصل معي

أكد محافط المصرف المركزي في البيضاء أنه لن يمانع في حضور اجتماعات المسار الاقتصادي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى تواصل البعثة معه بشكل شخصي، وتجاوبه معه بتقديم الإجابات والتقارير اللازمة.

وأضاف: «حسب ما لدي من معلومات، فإنهم يتطلعون لمقابلتي ومقابلة الصديق الكبير ولن نكون ممانعين لذلك»، حسب تصريحاته في لقاء تلفزيوني، نقلتها صفحة المصرف على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وحول تأخر المرتبات لثلاثة أشهر، شدد الحبري على ضرورة ما سماه «الإنفاق الواجب» الذي قال إنه يتمثل أولا «في دعم المجهود الحربي ودعم السلم الاجتماعي كتغطية المرتبات التي لا مناص منها» وواصل: «القوات المسلحة في حالة حرب… والواقع الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات، وبالتالي أصبحت لدينا نفقات باهظة».

وأشار إلى اجتماع عقد قبل شهر في إيطاليا مع صندوق النقد والبنك الدوليين، طرحت فيه قيمة المرتبات بمبلغ 30 مليار للطرفين» لكنه اعتبره « مبلغا كبيرا» ومع ذلك قال «حتى الآن ما زالت لدينا احتياطيات قادرة على التغطية لثلاث أو أربع سنوات حتى في ظل إقفال الموانئ النفطية».

وبالنسبة للميزانيات، أوضح أن «أن الدين العام له حدود لا يجب ألا يتضخم عنها، خوفًا من أن يؤدى إلى انهيار الاقتصاد»، مشددا على ضرورة عدم التركيز بشكل كلي على النفط كمصدر وحيد وأساسي للاستدامة المالية، مطالبا بالاهتمام بالتنوع الاقتصادي.

وتابع أن «النفط سيظل موجود لكنه لن يكون محقق للاستدامة المالية، فقد يصبح سر البرميل بـ25 أو 30 دولار وهو ما يعني ضربة قاضية للدول المُصدرة»، معتبرا أن اعتماد ليبيا بنسبة 97% من الدخل على النفط يعد «مؤشرا خطيرا».

وبخصوص إقفال الموانئ النفطية، اعتبرها « في إطار العدالة والمساواة في توزيع الموارد» وقال إنها «قضية جوهرية ومحورية… ومطلب عادل ولكن بثمن باهظ».

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