قيادي بحزب العدالة والبناء: المشري يحاول حشد موقف مغاربي لمنع عسكرة الدولة

ليبيا – قال عضو حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إبراهيم الأصيفر إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بنفس الحزب يحاول حشد موقف مغاربي تجاه الأزمة الليبية من أجل حلول سلمية ومنع ما وصفه بـ”عسكرة الدولة”.

الأصيفر لفت في تصريح لموقع “عربي21″ القطري بخصوص الاتحاد الأفريقي إلى أنه يحاول جاهداً أن يجد موطئ قدم في المساهمة بحل المشكلة الليبية.

واختتم قائلاً:” إن الاتحاد لا يمتلك أدوات فعالة لكبح جماح الدول الأفريقية المتدخلة في الأزمة الليبية فما بالك بالدول الإقليمية والقوى الدولية لذا أقصى شيء يمكن للاتحاد الأفريقي القيام به هو عقد لقاء أو قمة من أجل ليبيا ولن تكون ذات جدوى وكذلك الجزائر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية