بريطانيا: ندعم التعاون الأمني مع ليبيا

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتخي باشاغا، الجمعة، بمستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية، ونائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي “ديفيد كوري”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق كوري أكد دعم وتعزيز التعاون الأمني مع ليبيا من خلال وزارة الداخلية بحكومة الوفاق معربا عن استياء رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من الوضع في ليبيا، جراء تدخل قوى إقليمية ودولية في الشأن الليبي والذي ساهم في زعزعة الاستقرار داخلها.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الأمنية، واستعراض آخر المستجدات اشتباكات العاصمة طرابلس، وإيجاد الحلول السياسية لإنهاء الحرب الدائرة بضواحيها.