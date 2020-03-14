القنصل الليبي بميلانو: نتواصل مع أفراد الجالية الليبية للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدات اللازمة

ليبيا – أكدت وزارة خارجية الوفاق على أن القنصلية العامة بميلانو مستمرة بالتواصل مع أفراد الجالية الليبية للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدات اللازمة في ظل ما تشهده إيطاليا بصفة عامة وإقليم لامبارديا بصفة خاصة من تفش لفايروس كورونا.

القنصل الليبي في ميلانو سالم جموم أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات وزارة الخارجية وبمتابعة شخصية من الوزير محمد سيالة لتوعية الجالية الليبية في إيطاليا وتقديم الإرشادات والمستلزمات الطبية المتمثلة في كمامات الفم ومعقمات اليدين والقفازات للمساهمة في الوقاية من الفايروس.

وأوضح أن حملة القنصلية شملت عدة مدن في الشمال الإيطالي حيث عبر أفراد من الجالية الليبية عن امتنانهم وشكرهم لجهود القنصلية العامة بميلانو على هذه الجهود المبذولة.

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