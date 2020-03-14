التكبالي: يجب اختيار مبعوث أممي جديد يتصف بالشجاعة والحيادية بالتعاطي مع الملف

ليبيا – أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي على ضرورة اختيار مبعوث أممي جديد لدى ليبيا يتصف بالشجاعة والحيادية في التعاطي مع الملف.

التكبالي أشار في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” إلى تحفظ البرلمان على تعيين أي شخصية جدلية لا تتمتع بالحيادية.

ولفت إلى أن البرلمان يراقب عن كثب تحركات الأمم المتحدة لاختيار مبعوث أممي جديد خلفاً لغسان سلامة.

وأكد على أن الشعب أصابه الملل بسبب المبعوثين الأمميين الذين عملوا في ليبيا خلال السنوات الماضية، مستبعداً أن يقدم المبعوث الأممي لدى ليبيا أي جديد لحل الأزمة الراهنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية