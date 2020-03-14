المحجوب يكشف التطورات العسكرية بطرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن القوات المسلحة أصبحت داخل العاصمة طرابلس وبإمكانها حسم معركة تحرير العاصمة في أي وقت.

وقال المحجوب، لـ “العين الإخبارية”، السبت، إن القوات المسلحة على بعد حوالي 2.5 إلى 3 كيلومترات من ميدان الشهداء مقر حكومة الوفاق.

وأضاف أن حكومة الوفاق لم تعد تمثل أحد في غرب ليبيا، وأن مليشيات مدعومة من تركيا هي التي تقود المشهد “وهو ما يعني أن البلاد أصبحت تحت الغزو وأن المواجهة لم تعد مع المليشيات الخارجة عن القانون والعابثة بالأمن بل مع دولة غازية لا علاقة لها بليبيا”.