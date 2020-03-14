امغيب يحذر من خطورة وصول فيروس كورونا إلى ليبيا بعد إعلان السودان أول حالة وفاة بسببه

ليبيا – حذر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أمس الجمعة من خطورة وصول فيروس كورونا إلى ليبيا وذلك بعد إعلان السودان عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس.

امغيب قال خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه في حال وصول فيروس كورونا إلى تشاد والنيجر سيصبح الأمر خطير لأن هذا يعني أنه في أي لحظة سوف يصل الفيروس لمدينة الكفرة بسبب المهربين الليبيين وغياب المسؤول المكلف بحماية الحدود ومكافحة التهريب.

وأوضح أن هناك خطوات يجب أن تتخذ لتفادي هذا المرض بقدر المستطاع، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى هي عقد اجتماع عاجل بين الأجهزة المختصة يكون موضوع هذا الاجتماع هو إيقاف التهريب والتبليغ عن كل مهرب مازال يعمل على تهريب البشر من اتشاد والسودان.

كما أشار إلى أن الخطوة الثانية هي تكليف مكتب الأوقاف والتعليم بالتوعية عن خطورة هذا المرض الخطير من خلال المدارس و المساجد في خطب الجمعة أما الخطوة الثالثة تتمثل بالعمل على تخصيص مستشفى يجهز للحجر الطبي في حالة وجود أي حالة اشتباه بالمرض والخطوة الرابعة تشكيل لجنة لمواجهة هذا الخطر الداهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازمين لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية