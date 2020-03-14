بسبب كورونا.. الداخلية الليبية تمنع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم

بنغازي-العنوان

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية مديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بأن يتابعوا مع محطات الوقود منع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، على أن يقوم بذلك عمال المحطات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وفي بيان للوزارة، اليوم السبت، أكد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بأن تكرار استخدام خراطيم التعبئة من أكثر من شخص تعد إحدى وسائل نقل الفيروس، مشددا على ضرورة إغلاق المحطات المخالفة لذلك.

وقررت الحكومة الليبية وضع خطة طوارئ صحية لتفادي وصول الفيروس إلى ليبيا، والتي من بينها تعليق الدراسة لـ15 يومًا بجميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إغلاق المقاهي، ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالمرض إلى ليبيا.

تؤكد الحكومة السيطرة على الأوضاع من خلال مراكز التنبؤ المبكر بالمرض ورصده في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، إضافة إلى الاستعدادات الجارية في مختلف المراكز الطبية فيما يتعلق بالحجر الصحي في حال اكتشاف أية حالة مصابة.

ودعت الحكومة المواطنين بالامتناع عن السفر لأية دولة ظهر فيها المرض، كما تدعو إلى تجنب التجمعات والاختلاط قدر الإمكان، واتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بالمرض من خلال لباس الواقيات الطبية (الكمامات) والمحافظة على النظافة والتعقيم قدر الإمكان.

وشددت الحكومة على ضرورة تعاون الجميع في أية تعليمات متعلقة بالسلامة تصدر عن الحكومة أو جهاتها خاصة فيما يتعلق بالكشف في مناطق الحجر الصحي بالمنافذ.