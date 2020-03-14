وزير الصحة يوجه القطاع الصحي برفع حالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ

أصدر وزير الصحة سعد عقوب تعليماته لأقسام الإسعاف والطوارئ بكافة المستشفيات والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ والأجهزة التابعة للقطاع برفع درجة التأهب القصوى.

تعليمات الوزير شددت على ضرورة توفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي، وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتوفير الرعاية والمتابعة الصحية على مدار الساعة .

كما أكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالكورونا في ليبيا لغاية هذه اللحظة.

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