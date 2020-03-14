بوشناف يمنع التزوّد الذاتي بالوقود.. ويُحذّر المحطات المُخالفة

وجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليمات لرؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن بالتعميم على محطات الوقود بمنع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب بوشناف بالتزام العاملين المسؤولين عن تعبئة البنزين للمواطنين بأداء عملهم كون تكرار استخدام خراطيم التعبئة من أكثر من شخص يُعتبر من الوسائل المُساعدة على انتشار الفيروس حال ظهوره.

ومنح وزير الداخلية الجهات الأمنية المعنية الإذن بإقفال أي محطة توزيع بنزين تُخالف التعليمات الواردة ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها الحكومة الليبية لمجابهة كورونا.

وكان بوشناف قد أصدر تعليماته، أمس الجمعة، بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ”الشيشة” تجنبا لانتشار الفيروس، كما أعلنت الحكومة تعليق الدراسة لـ15 يوماً.

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