رئيس مصلحة الجوازات ينفي إلغاء منصب المعاون للمنطقة الشرقية..وقريبًا سيرقى النظام للحصول على الجواز 

أخبار ليبيا24- خاص

نفى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد جمعة غريبة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ الإشاعات حول إلغاء صفة معاون رئيس المصلحة في المنطقة الشرقية.

وأكد غريبة – خلال اتصال هاتفي – أن معاون رئيس المصلحة عميد حمدي العبيدي متواجد في منصبه ويقوم بعمله على أكمل وجه.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن هناك صراعات بين بعض الضباط وهذا آخر ما تحتاج إليه المصلحة في الوقت الحالي، ونحن أولا وأخيرا هدفنا المصلحة العامة.

وتابع غريبة لا أنكر أن هناك تجاوزات من قبل البعض في عدد من الفروع والأقسام سيتم التعامل معها وردع مرتكبيها قريبا.

وقال رئيس مصلحة الجوازات :”إن المصلحة ما زالت تعاني من عدم ترقية النظام وأنه في القريب العاجل ستتم ترقيته ويكون الحصول على جواز السفر أمرًا يسيرًا وسهلًا.

وأضاف غربية :”قمنا بالنتسيق مع معاون رئيس مصلحة الجوزات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي بإعداد جدول للفروع والأقسام لتصوير المواطنين حسب أعداد محددة بما تستوعبه المنظومة”.

وأوضح رئيس المصلحة أن الاتفاق تم بحيث يكون تصوير المنطقة الشرقية فترة ما بعد الظهر لنتجاوز مشاكل المنظومة وفي حال حدوث أي عطل يبلغنا العبيدي ويتم تعويض الفرع أو القسم بيوم آخر للتصوير”.

وأكد غريبة بالقول :”إن مصلحة الجوازات والجنسية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، ونحن نعمل لمصلحة كل مواطني ليبيا”.

وأفاد رئيس المصلحة :”أن جوازات المنطقة الشرقية حتى نهاية عام 2019 طبعت وتنقل بالتنسيق مع شركة بريد ليبيا وفق المتاح لفرع المنطقة الشرقية ويشرف على توزيعها معاون المنطقة الشرقية”.

وذكر أن هناك جوازات مطبوعة منذ فترة طويلة وموجودة لدى الأقسام ولم يستلمهما أصحابها نظرا لخلل، فقد وصلت الجوازات لأقسام غير التي قام المواطن بالتصوير فيها لذلك اقترح معاون المنطقة الشرقية أن يقوم بجمعها بالمنطقة الشرقية ويتم فرزها والعودة للمنظومة لتسليم كل الجوازات للفروع التي تم التصوير بها .

ومن جهته قال معاون رئيس مصلحة الجوزات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي :”إن موضوع الحصول على جواز سفر لازال يؤرق المواطن رغم بعض الخطوات الملموسة التي تحاول مصلحة الجوازات والجنسية القيام بها لتمكين المواطن من الحصول على الجواز”.

وأضاف العبيدي :”رصدنا ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من صراعات على مناصب تخص مصلحة الجوزات والجنسية بالمنطقة الشرقية وتسريب مراسلات من جهات ليس لها علاقة بصميم عمل الجوازات”.

وأكد المعاون :”العمل يسير بالتنسيق مع رئاسة المصلحة بشكل طبيعي وتم وضع جدول للتصوير والأولية للحالات المرضية وقد شكلنا لجنة بهذا الخصوص ويمكن للمواطنين التواصل معها على رقم “وتس آب” المخصص”.

وذكر العبيدي :”أن جوازات السفر حتى نهاية عام 2019 تمت طباعتها بالكامل و أنها تصل تباعا ويتم توزيعها على الأقسام والفروع وكما كررت في تصريحات سابقة أي مواطن يتعرض للابتزاز يتوجه إلينا بشكوى رسمية لكن إلى هذه اللحظة لم يصلنا شيء”.

وأوضح معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية أن كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نأخذه بعين الاعتبار.

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