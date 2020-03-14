الداخلية الليبية تفرض حجرا صحيا لأسبوعين على كافة القادمين إلى ليبيا

بنغازي-العنوان

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع كافة القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعين، وذلك للتحقق من عدم إصابتهم فيروس كورونا.

وفي بيان للوزارة، اليوم السبت، أكد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بأن يتم الكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في كافة المنافذ وحجر من يشتبه في إصابته بالفيروس.

وكانت قد طالبت الوزارة في بيان سابق اليوم السبت، بمنع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، على أن يقوم بذلك عمال المحطات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، كون أن تكرار استخدام خراطيم التعبئة من أكثر من شخص تعد إحدى وسائل نقل الفيروس، مشددا على ضرورة إغلاق المحطات المخالفة لذلك.