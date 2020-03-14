انطلاق فعاليات ورشة عمل توعوية حول وباء كورونا بطبرق (صور)

تحت شعار “معا للوقاية من فيروس كورونا”، انطلقت، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل توعوية ضد فيروس كورونا المستجد، برعاية إدارة الخدمات الصحية طبرق

تستمر فعاليات ورشة العمل لمدة يومين، بمشاركة واسعة شملت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية و المجلس التسييري طبرق وقوات الأمن وعدد من الصحفيين و المهتمين بالمجال الصحي، لمناقشة طرق العدوى و الوقاية وعوامل الخطر بالاضافة لآخر التعميمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بخصوص وباء الكورونا.

وبيّن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، في مداخلة هاتفية، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في حملات التوعية ضد كورونا .

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم سويكر، إن قطاع الصحة طبرق يسعى جاهدا، وفق الإمكانيات المتاحة، لتدعيم خط الدفاع الأول التوعوي ضد الوباء القاتل الذي حصد أرواح الآلاف حول العالم.