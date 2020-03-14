الحكومة تطالب باتباع الإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الليبية في بيان لها أن ليبيا خالية تماما من أي إصابة أو حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها فيما يخص تعليق الدراسة وإغلاق المقاهي ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالمرض إلى ليبيا، تأتي ضمن خطة الطوارئ الصحية لمنع وصول المرض إلى البلاد.

الحكومة أكدت السيطرة على الأوضاع من خلال مراكز التنبؤ المبكر بالمرض ورصده في مختلف المنافذ، إضافة إلى الاستعدادات الجارية بكافة المراكز الطبية فيما يتعلق بالحجر الصحي في حال اكتشاف أي حالة إصابة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن السفر لأي دولة ظهر فيها المرض، كما طالبت بتجنب التجمعات والاختلاط قدر الإمكان، واتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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