بوشناف: الهوية الليبية قد تكون مهددة

انطلقت اليوم السبت بمدينة بنغازي، أعمال المؤتمر العلمي الذي تنظمه وزارة الداخلية بعنوان (الهوية وحماية السيادة الوطنية)، برعاية وزير الداخلية ابراهيم بوشناف تحت شعار (هويتنا .. وطننا).

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن بوشناف قال إن الهوية الليبية قد تكون مهددة بسبب العجز في النمو السكاني، مطالبا المؤتمر بالعمل على دراسة المشكلة بما يعزز التوزان بين نسبة المواليد والوفيات، ويعزز التوازن مع النمو السكاني لدول الجوار.

وأضاف “مسألة الهوية الوطنية مسألة هامة جدا لأن هويتنا هي وطننا”، مشيرا إلى أن “الهوية قد تكون استهدفت لكن هذا المؤتمر يسعى لدراسة الحفاظ عليها من الاختراق وليس الغرض منه المساس بأي من الثواتب التاريخية للشعب الليبي أو النيل من أي من الأعراق”.

وأكد أن الواجب يحتم علينا أن نبحث في ما قد يهدد الهوية الوطنية، لافتا إلى حدوث بعض الخروقات في السابق، وداعيا الجميع لبحث هذا الأمر باستفاضة في هذا المؤتمر أو في غيره.

وأشار بوشناف إلى أن هذا الجمع يأتي مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، لافتا إلى أن البلد ماتزال خالية منه حتى اللحظة.

من جهته قال عضو مجلس النواب أحمد شيهوب في كلمة أعضاء المجلس إن “حماية الوطن تأتي من هويته” لافتا إلى أن “الهوية الوطنية باختلاف مكوناتها لابد أن تولى اهتماما شديدا من قبل وزارة الداخلية بالدرجة الأولى”.

وأشار إلى أن حماية الهوية التي أطلقت وزارة الداخلية مؤتمرا لحمايته تتأتى من خلال تشريعات وقوانين وصولا إلى الدستور، لافتا إلى أن البداية جيدة من الوزارة.

وتتواصل أعمال المؤتمر حتى يوم الغد الأحد بهدف التعريف بالتشريعات والقوانين الخاصة بالهوية، وتفعيل القرارات الصادرة بشأنها بهدف حمايتها، مع تعزيز وغرس القيم الثقافية الداعمة للهوية الوطنية الليبية، وصولا إلى نتائج تخدم المواطن والوطن وتحافظ على هويته وترتكز مواضيع المؤتمر على تحليل واقع الهوية الوطنية في ليبيا من خلال أبعادها المختلفة والتعرف على محددات الهوية الوطنية وسبل تعزيزها.