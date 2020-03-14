“الصحة الليبية” ترصد 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا

وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعلن رصد 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد إحداها لشخص قادم من بريطانيا وأخرى لوافد من إيران.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
نعم هذه الحقيقة الكاملة التى تفضلت بها الدكتورة فاطمة الحمروش ، التكتم وعدم الشفافية وعدم المصداقية ، يخرج علينا وزير صجة الشرق الليبى ويؤكد على اشتباه حالات من هذا الفيروس ، وبعده بساعات سيخرج علينا وزير صحة الوفاق فى الغرب الليبى ، ليؤكد بوجزد اشتباه فى حالات تحمل كورونا فيرو،س ، لآن عين الشمس ما تتغطى بغربال.
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