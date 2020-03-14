وزارة الصحة في الحكومة الليبية تتخذ جملة من الإجراءات بشأن العمالة الأجنبية

أخبار لييا24

شدد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب على اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية بخصوص العمالة الاجنبية المتواجدة في ليبيا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة الليبية ، تحسباً لانتشار فيروس “كورونا”.

وطالب عقوب بضرورة وقف تصاريح العمل للعمالة الوافدة، للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للعاملين بالشركات الأجنبية بالحقول النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، تمديد مدة الإجازة لمن هم موجودين في الخارج.

وأكد وزير الصحة أن القرار “سيطبق على مواطني باقي دول العالم الذين يدخلون ليبيا وسيتعين عليهم أيضاً أن يثبتوا أن لديهم أماكن إقامة ملائمة للحجر الصحي أثناء وجودهم في البلاد”.

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