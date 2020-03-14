عقب إغلاق المقاهي..الداخلية تفرض الحجر الصحي على القادمين إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

أصد وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف تعليماته إلى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعين.

وفي ذات السياق شدد بوشناف على مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن عدم السماح للمواطنين بتعبئة الوقود بأنفسهم.

وأكد وزير الداخلية أن تعبئة الوقود تكون للعاملين في محطات الوقود نظرا لأن استخدام خراطيم التعبئة لأكثر من شخص يسبب العدوى ونقل الفيروس، مشددًا على إقفال المحطات المخالفة.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أصدر أمس الجمعة، تعليماته المشددة بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ(شيشة الأرقيلة).

وأشار بوشناف في بيان له، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

ووجه بوشناف، تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي، داعيا كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني.

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