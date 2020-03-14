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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 March, 2020

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت اجتماعا موسعا مع الوزراء ومسؤولي الأجهزة والإدارات والمراكز المختصة وذات الصلة بمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)، من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض، والتعامل الوقائي الصارم في منافذ الدخول، كما بحث آليات التنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية واعتماد خطة المواجهة المعدة سلفا والتي تشمل تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات في هذا الموضوع محلياً ودولياً.

وحضر الاجتماع وزيري الخارجية والمالية، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووكيلي وزارتي الصحة والداخلية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي، ورئيس مركز طب الميدان والدعم ، ومدراء الإدارات المختصة بوزارة الصحة.