مصادر: قوات الجيش الوطني تحرز تقدماً في محور عين زارة

اكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني احرزت تقدمات جديدة في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وذكرت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب أن القوات المسلحة المتمثلة باللواء التاسع مشاة والكتيبة 128 مشاة والكتيبة 188 مشاة وكتيبة طارق بن زياد المقاتلة أحرزت تقدمات جديدة في محور عين زارة.

وأفاد البيان أن القوات سيطرت على شيل العليوي وما بعد ذلك بكثير، مشيراً إلى أنه سوف يتم ذكر التقدمات بعد تأمينها، حفاظاً عليق تمركزات القوات المسلحة.

وتشهد مختلف المحاور اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين وقت وآخر، في خروقات مستمرة للهدنة المعلنة بين الطرفين منذ منتصف يناير، وسط اتهامات متبادلة بخرقها.

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