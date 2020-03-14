الحكومة الليبية: وزير الصحة هو الوحيد المخول بنشر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

شددت الحكومة الليبية على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي، بأن وزير الصحة هو الوحيد المخول بالإعلان عن أية إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمها.

ودعت الحكومة من الجميع عدم بث الشائعات أو تداولها، واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في وزير الصحة المعني بالأمر.

يأتي ذلك بعد تردد نبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ببنغازي.

وقالت، إن وزير الصحة سيعمل على نشر أية أخبار متعلقة بالمرض عبر الواجهات الإعلامية الرسمية للدولة متمثلة الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، وفي قناة الفضائية الليبية، ووكالة الأنباء الليبية، والحساب الرسمي للحكومة الليبية، والحساب الرسمي لوزارة الصحة.

وأكدت الحكومة الليبية، أنها تعتمد على الشفافية التامة في التعامل مع المرض والإعلان عنه في حالة ظهوره في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24