وزارة الشؤون الاجتماعية تهيب المواطنين باتخاذ مايلزم من إجراءات احترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا

بنغازي 14 مارس 2020 (وال) – أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية بالمواطنين باتخاذ مايلزم من إجراءات احترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا .

وحثت الوزارة في بيان لها الأسر بعدم اصطحاب أطفالها للملاهي العامة خلال هذه الفترة وإتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة من خلال مواقعها الرسمية .

كما تحث كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة تجنب الخروج إلا للضرورة لكونهم الشريحة الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وتأتي هذه الخطوة حفاظاً على صِحة وسَلامة المُجتمع الليبي من مَخاطر الإصابة بالفيروس كورونا. (وال – بنغازي)

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