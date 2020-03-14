أكدت الحكومة الليبية أن وزير الصحة سعد عقوب هو الوحيد المخول بالإعلان عن أية إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمها.
ودعت الحكومة في بيان لها الجميع إلى “عدم بث الشائعات أو تداولها، واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في وزير الصحة المعني بالأمر” مؤكدة أنه “سينشر أية أخبار متعلقة بالمرض عبر الواجهات الإعلامية الرسمية للدولة متمثلة في الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، وفي قناة الفضائية الليبية، ووكالة الأنباء الليبية، والحساب الرسمي للحكومة الليبية، والحساب الرسمي لوزارة الصحة”.
وأكدت الحكومة الليبية “أنها تعتمد على الشفافية التامة في التعامل مع المرض والإعلان عنه في حالة ظهوره في ليبيا”.