

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

14 March, 2020

أكدت الحكومة الليبية أن وزير الصحة سعد عقوب هو الوحيد المخول بالإعلان عن أية إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمها.

ودعت الحكومة في بيان لها الجميع إلى “عدم بث الشائعات أو تداولها، واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في وزير الصحة المعني بالأمر” مؤكدة أنه “سينشر أية أخبار متعلقة بالمرض عبر الواجهات الإعلامية الرسمية للدولة متمثلة في الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، وفي قناة الفضائية الليبية، ووكالة الأنباء الليبية، والحساب الرسمي للحكومة الليبية، والحساب الرسمي لوزارة الصحة”.

وأكدت الحكومة الليبية “أنها تعتمد على الشفافية التامة في التعامل مع المرض والإعلان عنه في حالة ظهوره في ليبيا”.