«مكافحة الأمراض» يؤكد سلبية نتيجة فحص حالة اشتباه لأجنبي بمطار مصراتة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة، سلبية نتيجة الفحص المختبري لحالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا لمواطن هندي الجنسية، يعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم قادما إلى مطار مصراتة الدولي، من دبي عن طريق تونس.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تلقى بلاغا من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار عن وجود حالة اشتباه لمواطن هندي الجنسية يعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم، إذ تم حجره وأخذ عينة أنفية بلعومية منه، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وأن الحالة لا تعاني من مرض الكورونا المستجد.

مطار مصراتة يمنع دخول الأجانب تحسبا لفيروس كورونا

وكان مطار مصراتة الدولي قرر منع دخول الأجانب تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد، و«لسوء قطاع الصحة في الدولة»، وفق منشور للمطار عبر موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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