مطار مصراتة يمنع دخول الأجانب عبر منفذ المطار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر مطار مصراتة الدولي، اليوم السبت، منع دخول الأجانب إلى المدينة لأي سبب من الأسباب عبر منفذ المطار كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وذكرت إدارة المطار عبر صفحته في “فيسبوك” اليوم، أنه نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد المعدي في معظم دول العالم، ونظرا لسوء قطاع الصحة بالدولة الليبية، فقد تقرر منع دخول الأجانب لأي سبب من الأسباب عبر منفذ مطار مصراتة كإجراء احترازي.

يذكر أن وزارتي التعليم بحكومة الوفاق الوطني والليبية المؤقتة قد أعلنت أمس الجمعة، تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد لمدة 15 يوما، وذلك تفاديا لمنع انتشار ووصول فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

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