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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 March, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم الجمعة بلاغا من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي عن وجود حالة اشتباه لمواطن هندي الجنسية يعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم قادما من دبي عن طريق دولة تونس.

وبين المركز عبر مكتبه الإعلامي أنه وفقا للإجراءات المتبعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تم جحره وأخذ عينة أنفية بلعومية وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وأن الحالة لا تعاني من مرض الكورونا المستجد.