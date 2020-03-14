أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم الجمعة بلاغا من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي عن وجود حالة اشتباه لمواطن هندي الجنسية يعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم قادما من دبي عن طريق دولة تونس.
وبين المركز عبر مكتبه الإعلامي أنه وفقا للإجراءات المتبعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تم جحره وأخذ عينة أنفية بلعومية وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وأن الحالة لا تعاني من مرض الكورونا المستجد.