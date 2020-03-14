بلدية الكفرة تجتمع بكافة الجهات المختصة لبحث مواجهة فيروس كورونا

بحث رئيس بلدية الكفرة خلال اجتماع مع كافة المؤسسات الصحية بالبلدية، عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة والاجتماع بشكل يومي.

وتقرر خلال الاجتماع إغلاق الحدود مع دول الجوار، وتحديد نقطة واحدة للدخول إلى المدينة، ومطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتكثيف الدوريات ومكافحة التهريب، وتشكيل فرق للرصد والتقصي والتوعية والتثقيف، كما طالب رئيس البلدية الحكومة والجهات المختصة بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراءات الكشف الطبي في سبيل مجابهة الفيروس.

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