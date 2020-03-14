وزير الصحة يطالب بوقف تصاريح عمل الوافدين

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا عقوب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة لضرورة وقف تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ومنع الإجازات للعاملين بالشركات الأجنبية بالحقول النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض وتمديد مدة الإجازة لمن هم موجدين بالخارج من العمالة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة الليبية، تحسباً لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف عقوب أن القرار سيطبق على مواطني باقي دول العالم الذين يدخلون ليبيا وسيتعين عليهم أيضاً أن يثبتوا أن لديهم أماكن إقامة ملائمة للحجر الصحي أثناء وجودهم في البلاد.

وأوضح وزير الصحة أنه اصدر تعليماته المباشرة برفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المنافذ والمستشفيات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا” من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية للتصدي ومنع تسلل كورونا المستجد إلى البلاد.

ويشدد وزير الصحة على كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية تسجيل الوافدين من العاملين وفق استمارة المتابعة وكتابة تقرير حجر صحى خاص والإجابة على أسئلة تخص وضعهم الصحي للتحقق مما إذا كانوا يعانون من الحمى أو أي أعراض تنفسية.

وقال وزير الصحة إن الإجراء ساري المفعول على الفور، بالنسبة لجميع الليبيين العائدين إلى البلاد مطالبا بتعليق سفر المواطنين والموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى.

وبين أنه ستجري فحوصات حجر صحى مشددة على القادمين من الدول الموبوءة أو التي سجلت بها حالات اشتباه بفيروس كورونا أو الدول المتضررة بشدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مشيرا إلي أن مَن يأتي إلى ليبيا من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما”.