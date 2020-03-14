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اتفاق مصري فرنسي لمواصلة التنسيق بشأن أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التنسيق حول إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها أن الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق حول الأزمة الليبية في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية.

وفي ذات السياق التقى شكري بالممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتناولا التفويض الممنوح للمسؤول الأوروبي بالعمل مع كافة الأطراف للدفع باتجاه تعزيز مكانة الدبلوماسية الأوروبية على الساحة الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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