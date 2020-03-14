اتفاق مصري فرنسي لمواصلة التنسيق بشأن أزمة ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التنسيق حول إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها أن الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق حول الأزمة الليبية في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية.

وفي ذات السياق التقى شكري بالممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتناولا التفويض الممنوح للمسؤول الأوروبي بالعمل مع كافة الأطراف للدفع باتجاه تعزيز مكانة الدبلوماسية الأوروبية على الساحة الدولية.

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