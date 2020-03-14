جامعة سرت تعلق الدراسة للطلاب لمدة أسبوعين

أعلنت رئاسة جامعة سرت، تعليق الدراسة بكافة فروعها وكلياتها اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين، ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد المحجوب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن قرار تعليق الدراسة جاء في إطار الحفاظ على الصحة العامة للطلاب كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإعلان لا يشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الحكومة الموقتة تعلن تعليق الدراسة بمختلف المراحل لمدة 15 يوما

وأعلنت الحكومة الموقتة، أمس الجمعة، تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي ضمن تعليمات رئيس الحكومة عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم، فوزي بومريز، بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب.

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