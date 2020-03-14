التكبالي: نتحفظ على تعيين أي شخصية جدلية لا تتمتع بالحيادية بدلا من سلامة

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي على ضرورة اختيار مبعوث أممي جديد لدى ليبيا يتصف بالشجاعة والحيادية في التعاطي مع الملف.

وأشار التكبالي في تصريح لصحيفة الاتحاد إلى تحفظ مجلس النواب على تعيين أي شخصية جدلية لا تتمتع بالحيادية، لافتا إلى أن البرلمان يراقب عن كثب تحركات الأمم المتحدة لاختيار مبعوث أممي جديد خلفا لسلامة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الشعب أصابه الملل بسبب المبعوثين الأمميين الذين عملوا في ليبيا خلال السنوات الماضية، مستبعدا أن يقدم المبعوث الأممي لدى ليبيا أي جديد لحل الأزمة الراهنة.

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