بينها تفعيل العمل التناوبي ..السراج يصدر إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج منشورا اليوم السبت إلى رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية بإلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا الذي انتشر في العديد من دول العالم ودول الجوار.

ودعا المنشورالرئاسي رقم 2 لسنة 2020 إلى .

ـ إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي موقتا واستبداله بسلات الحضور والانصراف.

ـ تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.

ـ إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر تسير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يتعارض مع حسن العمل.

ـ الحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن ويفضل استخدام وساسئل الاتصال الالكترونية بديلا عن لامراجعات الشخصية.

ـ الإيعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دوريا خصوصا فيما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين.

ودعا السراج وزارة الصحة إلى تعزيز هذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض.

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