وزير الصحة بالحكومة الليبية رصدنا ثلاث حالات اشتباه فقط مصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اليوم السبت رصد ثلاث حالات اشتباه مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضيين.

وقال عقوب في مؤتمر صحفي أن حالات الاشتباه وافدة من ثلاث دول من بينهما حالاتان وافدتان من مصر وإيران وهما الآن خاضعتين لإجراءات الكشف المخبري الطبي، للتأكد منها.

وأوضح عقوب، أن الحالة الثالثة وافدة من إيطاليا وتم رصدها في أحد الحقول النفطية، وهي الآن تخضع للحجر المنزلي.

وشدد الوزير على أنه لا توجد حتى هذه اللحظة حالة مؤكدة لمرض كوفيد19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأوصي وزير الصحة بمنع التجمعات وتجنب المصافحة للوقاية من فيروس كورونا، داعيًا كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خططها بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، وذلك تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين ومنها الملاعب الرياضية والمقاهي بكافة البلديات خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف.

وأكد، أن ليبيا خاليه تماما من فيروس كورونا، وهذا لا يعني أنها بعيدة عن مرحلة الخطر وخاصة بعد إصابة أكثر من 90 دولة ومنها دول شرق المتوسط ودول الحدود.

وشدد على أن الخروج للتجمعات ينبغي أن يقتصر على الدواعي الضرورية فقط، داعيا المواطنين إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع تسلل فيروس كورونا قدر الإمكان والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ونصح وزير الصحة بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ودعا عقوب، كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة تعبئة استمارة معلومات للوافدين لتتم متابعتهم، بهدف التأكد من عدم ظهور عوارض مرضية عليهم طيلة فترة حضانة الفيروس وتسلم لمكتب الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة، عند شعورهم بأعراض الفيروس بعد وصولهم.

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