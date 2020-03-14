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بوشناف يأمر بحجر الأجانب الوافدين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الإدارة العامة لأمن المنافذ وطالبتها بإخضاع جميع القادمين إلى البلاد من مختلف الجنسيات للحجر الصحي البالغ مدته أسبوعين للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وطالب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إدارة المنافذ بالكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ وحجر كل من يشتبه في إصابته بالمرض.

وكان بوشناف قد أصدر تعليمات لرؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن بالتعميم على محطات الوقود بمنع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

ووجه وزير الداخلية، أمس الجمعة، بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ”الشيشة” تجنبا لانتشار الفيروس، كما أعلنت الحكومة تعليق الدراسة لـ15 يوماً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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