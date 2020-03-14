معالي وزير الصحة : ليبيا خاليه تماما من فيروس كورونا وهذا لا يعني أنها بعيدة عن مرحلة الخطر

البيضاء 14 مارس 2020 (وال) – أوصي معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب بمنع التجمعات وتجنب المصافحة للوقاية من فبروس كورونا .

ودعا معاليه خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خطتها بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين ومنها الملاعب الرياضية والمقاهي بكافة البلديات خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف، إضافة إلى تجنب المصافحة، لأنها من أكثر أسباب انتقال عدوى فايروس كورونا، مطالبا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

وأوضح أن ليبيا خاليه تماما من فيروس كورونا، وهذا لا يعني أنها بعيدة عن مرحلة الخطر وخاصة بعد إصابة أكثر من 90 دولة ومنها دول شرق المتوسط ودول الحدود.

وأكد معاليه أن الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، يساعد في عدم انتشار الفيروس، مشدداً على مراعاة تجنب المصافحة نظراً لأن اليدين تعدّ أكبر سبب في نقل العدوى.

ونوه إلى أن الخروج للتجمعات ينبغي له أن يقتصر على الدواعي الضرورية فقط، مشدداً على أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع تسلل فيروس كورونا قدر الإمكان والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره .

ونصح وزير الصحة في الحكومة الليبية، بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ودعا كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ضرورة تعبئة استمارة معلومات للوافدين لتتم متابعتهم، بهدف التأكد من عدم ظهور عوارض مرضية عليهم طيلة فترة حضانة الفيروس وتسلم لمكتب الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة، عند شعورهم بأعراض الفيرس بعد وصولهم، ضرورة مراجعة السلطات الصحية للمتابعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. (وال – البيضاء)

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