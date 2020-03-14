السراج يعلن حزمة توصيات لمواجهة كورونا لاتشمل غلق المنافذ الجوية والبرية

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت عن حزمة من الإجراءات على شكل توصيات لمواجهة فيروس كورونا لا تشمل إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية .

وجاء هذه الإجراءات على شكل منشور يحمل رقم 2 وجهه السراج للوزراء ورؤساء الهيئات والاجهزة والمصالح العامة وغيرها عقب اجتماع في طرابلس مع الجهات المختصة .

وفي مايلي النص الحرفي للمنشور :

في الوقت الذي يعمل فيه المجلس الرئاسي على وضع خطة وطنية لمواجهة خطر الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

ونظرا لانتشار فايروس (كورونا المستجد ) في العديد من دول العالم لاسيما دول الجوار .

وانطلاقا من دور المجلس الرئاسي في الحفاظ على سلامة المواطنين الليبيين بما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية أولية في عمل الوحدات الادارية العامة وغيرها على النحو التالي :۔

1- تعميم الإجراءات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص والتي تضمن السلامة العامة وتمنع انتشار الفيروس.

2- الحد من عدد المراجعين في الادارات العامة وغيرها في اضيق نطاق ممكن ويفضل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بديلا عن المراجعات الشخصية.

3 الزام الموظفين بالاستفادة من اجازاتهم السنوية وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر تسيير العمل اليومي علي اقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يتعارض مع حسن سير العمل.

4- إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي مؤقتا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف .

5- تعقيم المقرات الادارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.

6. الايعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دوريا خصوصا فيما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي وتجنب الاحتكاك المباشر مع الأخرين.

وعلى وزارة الصحة تعزيزهذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض.

للأهمية يطلب التقيد والتنفيذ.

فائز مصطفى السراج

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