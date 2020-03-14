المجلس الرئاسي يتخذ ستة إجراءات لمواجهة كورونا

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا.

وقال السراج في منشور موجه لرؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح العامة أن المجلس يعمل على “وضع خطة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا” مضيفا ” نظرا لانتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم لاسيما دول الجوار وانطلاقا من دور المجلس الرئاسي في الحفاظ على سلامه المواطنين الليبيين بما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية أولية في عمل الوحدات الإدارية العامة” عبر “تعميم الإجراءات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص ولتي تضمن السلامة العامة وتمنع انتشار الفيروس”.

وتتضمن الإجراءات “الحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن ويفضل استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية بديلا عن المراجعات الشخصية” مع “الزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يتعارض مع حسن سير العمل”.

وتتضمن الإجراءات أيضا “إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي مؤقتا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف” وتعقيم “المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي”.

وبحسب المنشور تتضمن الإجراءات “الإيعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دوريا خصوصا فيما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين”.