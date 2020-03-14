إيقاف العمل بمطاري البريقة ورأس لانوف

وجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف بإيقاف العمل بمطاري (البريقة الجوي) وكذلك مطار (رأس لانوف الجوي) وتوجيه جميع الرحلات إلى مطار بنينا الدولي لحين إشعار آخر.

كما قرر مطار مصراته منع دخول الأجانب لأي سبب من الأسباب عبر منفذ مطار مصراتة كإجراء احترازي وذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا المعدي بدول العالم ونظرا لنقص الإمكانيات الصحية بليبيا.

من جانبه أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات لحجر صحي مدته أسبوعين للتحقق من خلوهم من مرض كورونا.

ودعا بوشناف إلى الكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ وحجز من يشتبه في إصابته بالمرض.