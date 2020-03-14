بوشناف يأمر بإيقاف العمل بمطاري البريقة وراس لانوف تجنبا لكورونا

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته للإدارة العامة لأمن المنافذ بإيقاف العمل بمطاري البريقة وراس لانوف الجويين، وتوجيه جميع الرحلات إلى مطار بنينا الدولي، وذلك لحين إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار، ضمن الخطة الاحترازية التي بدأت الحكومة الليبية في تطبيقها منذ يوم الجمعة لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وأعلنت الحكومة الليبية يوم الجمعة تطبيق خطة احترازية لتفادي وصول كورونا إلى ليبيا، والتي من بينها تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا وغلق المقاهي ومنع المهرجانات ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالفيروس إلى ليبيا.

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