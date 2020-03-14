الدفاع الجوي بقاعدة الجفرة يسقط طائرة تركية مسيرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في قاعدة الجفرة العسكرية أسقطت طائرة تركية مسيرة تعمل على عمليات الرصد والتصوير بعد ما تم رصدها تحلق فوق سماء القاعدة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي الجمعة، بأن سرية الهاون التابعة للجيش قصفت الجمعة محيط جامعة الفاتح قاطع ب، كما تم أسر ثلاثة من أفراد قوات الوفاق في منطقة الهيرة عند بوابة التريلات.

وأضافت شعبة الإعلام “أن قوات الجيش لا تزال تسيطر على طريق السدرة والعمارات وترصد الأزقة والشوارع التى تؤدى إلى جامعة الفاتح قاطع ب وابن النفيس والنصب التدكاري.