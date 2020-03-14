العريبي يطالب كافة الإذاعات المرئية والمسموعة بالبدء الفوري بخطة الطوارئ بخارطة برامج مكثفة توعوية للمواطنين للوقاية من “كورونا”

بنغازي 14 مارس 2020 (وال) – طالب المدير العام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي حاتم العريبي كافة الإذاعات المرئية والمسموعة بالبدء الفوري بخطة الطوارئ بخارطة برامج مكثفة توعوية وإرشادية للمواطنين توضح معلومات للوقاية من فيروس كورونا وتجنب الإصابة به، وذلك عن طريق الاستعانة بذوي الاختصاص من الطواقم الطبية .

وجاءت هذه المطالبة تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية للبدء بالعمل بخطة الطوارئ الصحية، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا المستجد.

ونبه العريبي كافة القنوات بعدم الإنجرار وراء الشائعات التي تربك المواطنين وتسبب الهلع بينهم، مطالباً إياهم بعدم نشر أي تصريحات بالخصوص إلا الواردة من الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية أو وزارة الصحة بالحكومة . (وال – بنغازي)

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