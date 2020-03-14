الاعلام الحربي: اسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة الجفرة

اكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة بالجيش الوطني قيام الدفاعات الجوية بإسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء قاعدة الجفرة العسكرية.

وقالت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في قاعدة الجفرة العسكرية أسقطت طائرة تركية مسيرة تعمل على عمليات الرصد والتصوير بعد ما تم رصدها تحوم فوق سماء القاعدة.

وتعد قاعدة الجفرة العسكرية الجوية الاستراتيجية الواقعة في قلب الصحراء الليبية، واحدة من أهم المراكز التي تستخدمها قوات الجيش الوطني لتوسيع مناطق سيطرتها جنوبي ليبيا وغربها.

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