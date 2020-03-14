مدير أمن طرابلس يناقش مع القيادات الأمنية سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد

بحث صباح اليوم، مدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة عويدان، مع القيادات الأمنية بالمديرية، سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للمديرية اليوم، تم التباحث بشكل استثنائي حول وباء كورونا المستجد، الذي أصاب دول العالم بالشلل ومناقشة سبل الوقاية منه وتوعية المواطنين بطرق العدوى والإصابة بالفيروس.

ياتي ذلك ضمن الاهتمام بالأمن الصحي الذي تتولى الإدارة الأمنية متابعته، والتي لا تتوقف فيها المسئولية عند وزارة الصحة بل تتعداه إلى كل ما له علاقة بالصحة العامة للدولة.

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